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WPR HL - 威廉姆斯的百分比范围指标由 (最高价 - 最低价) 计算
指标有三个输入参数:
- Period - 计算周期
- Overbought - 超买级别
- Oversold - 超卖级别
计算:
WPR_HL =-100.0 * (Max-HL) / (Max-Min)
其中:
HL = High - Low Max, Min 是 Period 间隔内的最高价和最低价
图例 1. WPR HL
图例 2. WPR HL 与 威廉姆斯'百分比范围 的比较
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21422
Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Digit_NN3_MMRec
在单一 EA 中集成三个运用 AbsolutelyNoLagLwma_Digit 指标的独立交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果修改未来的交易量Trend_Trail_Indicator
趋势追踪指标
WVF_Stochastic
WVF 随即振荡器指标ALWMA
ALWMA 移动均线