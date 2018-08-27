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WPR_HL - MetaTrader 5脚本

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WPR_HL.mq5 (8.33 KB) 预览
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WPR HL - 威廉姆斯的百分比范围指标由 (最高价 - 最低价) 计算

指标有三个输入参数:

  • Period - 计算周期
  • Overbought - 超买级别
  • Oversold - 超卖级别

计算:

WPR_HL =-100.0 * (Max-HL) / (Max-Min)

其中:

HL = High - Low
Max, Min 是 Period 间隔内的最高价和最低价


图例 1. WPR HL


图例 2. WPR HL 与 威廉姆斯'百分比范围 的比较

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21422

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在单一 EA 中集成三个运用 AbsolutelyNoLagLwma_Digit 指标的独立交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果修改未来的交易量

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