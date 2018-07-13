Индикатор-осциллятор Trend identifier - идентификатор тренда/флета.

Имеет пять настраиваемых параметров:

Один из возможных методов интерпретации:

Если сигнальная линия находится внутри коридора отклонений, то можно считать, что на рынке флет. Если за пределами - тренд.