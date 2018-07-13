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Индикаторы

Trend_ID - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2170
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Trend identifier - идентификатор тренда/флета.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • MA period - период сглаживающей МА
  • MA applied price - цена расчёта сглаживающей МА
  • Signal period - период сигнальной линии
  • Deviation period - период расчёта отклонения
  • Deviation factor - коэффициент отклонения

Один из возможных методов интерпретации:
Если сигнальная линия находится внутри коридора отклонений, то можно считать, что на рынке флет. Если за пределами - тренд.

SuperTrend_Dot SuperTrend_Dot

Индикатор SuperTrend Dot

Pivot oscillator - averages Pivot oscillator - averages

Новая версия индикатора опорных точек.

Trend_Trail_Indicator Trend_Trail_Indicator

Индикатор Trend Trail

WPR_HL WPR_HL

Индикатор WPR HL