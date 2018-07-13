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Trend_ID - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Trend identifier - идентификатор тренда/флета.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- MA period - период сглаживающей МА
- MA applied price - цена расчёта сглаживающей МА
- Signal period - период сигнальной линии
- Deviation period - период расчёта отклонения
- Deviation factor - коэффициент отклонения
Один из возможных методов интерпретации:
Если сигнальная линия находится внутри коридора отклонений, то можно считать, что на рынке флет. Если за пределами - тренд.
SuperTrend_Dot
Индикатор SuperTrend DotPivot oscillator - averages
Новая версия индикатора опорных точек.
Trend_Trail_Indicator
Индикатор Trend TrailWPR_HL
Индикатор WPR HL