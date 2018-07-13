Модифицированная версия известного индикатора Supervrend Оливье Себана (Olivier Seban) - линии заменены на точки, что позволило отобразить ранее скрытые однобаровые смены направления.

Это всего лишь еще один детектор тренда.



Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

Period - период расчёта

- период расчёта Multiplier - множитель веса ATR