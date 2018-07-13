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SuperTrend_Dot - индикатор для MetaTrader 5
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Модифицированная версия известного индикатора Supervrend Оливье Себана (Olivier Seban) - линии заменены на точки, что позволило отобразить ранее скрытые однобаровые смены направления.
Это всего лишь еще один детектор тренда.
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Multiplier - множитель веса ATR
Pivot oscillator - averages
Новая версия индикатора опорных точек.RSI of JMA
RSI на основе JMA
Trend_ID
Индикатор Trend identifierTrend_Trail_Indicator
Индикатор Trend Trail