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Индикаторы

SuperTrend_Dot - индикатор для MetaTrader 5

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1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2468
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Модифицированная версия известного индикатора Supervrend Оливье Себана (Olivier Seban) - линии заменены на точки, что позволило отобразить ранее скрытые однобаровые смены направления.
Это всего лишь еще один детектор тренда.

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Multiplier - множитель веса ATR

Pivot oscillator - averages Pivot oscillator - averages

Новая версия индикатора опорных точек.

RSI of JMA RSI of JMA

RSI на основе JMA

Trend_ID Trend_ID

Индикатор Trend identifier

Trend_Trail_Indicator Trend_Trail_Indicator

Индикатор Trend Trail