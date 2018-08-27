请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Trend_Trail_Indicator - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1847
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
趋势追踪依据趋势显示可能的 TrailingStop 级别。
它有两个可配置的参数:
- ATR period - ATR 计算周期
- Multiplier - 敏感度比率
它可以用作建议的持仓止损级别
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21418
Trend_ID
趋势标识符指标SuperTrend_Dot
SuperTrend 圆点指标
Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Digit_NN3_MMRec
在单一 EA 中集成三个运用 AbsolutelyNoLagLwma_Digit 指标的独立交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果修改未来的交易量WPR_HL
WPR HL 指标