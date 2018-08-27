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Trend_Trail_Indicator - MetaTrader 5脚本

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趋势追踪依据趋势显示可能的 TrailingStop 级别。

它有两个可配置的参数:

  • ATR period - ATR 计算周期
  • Multiplier - 敏感度比率

它可以用作建议的持仓止损级别

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21418

Trend_ID Trend_ID

趋势标识符指标

SuperTrend_Dot SuperTrend_Dot

SuperTrend 圆点指标

Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Digit_NN3_MMRec Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Digit_NN3_MMRec

在单一 EA 中集成三个运用 AbsolutelyNoLagLwma_Digit 指标的独立交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果修改未来的交易量

WPR_HL WPR_HL

WPR HL 指标