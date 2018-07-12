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Индикаторы

Pivot oscillator - averages - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1940
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Это — одна из вариаций на тему хорошо известного индикатора опорных точек.

Вместо того, чтобы показывать опорные линии на основном графике, этот индикатор выносит их в отдельное окно и показывает среднее положение цены относительно этих линий. Таким образом вы четко видите, как в течение дня движется средняя цена относительно опорных линий. Если использовать период средней меньше или равной 1, то используется фактическая, а не усредненная цена.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21396

RSI of JMA RSI of JMA

RSI на основе JMA

PWMA PWMA

Скользящая средняя Power weighted MA

SuperTrend_Dot SuperTrend_Dot

Индикатор SuperTrend Dot

Trend_ID Trend_ID

Индикатор Trend identifier