Это — одна из вариаций на тему хорошо известного индикатора опорных точек.



Вместо того, чтобы показывать опорные линии на основном графике, этот индикатор выносит их в отдельное окно и показывает среднее положение цены относительно этих линий. Таким образом вы четко видите, как в течение дня движется средняя цена относительно опорных линий. Если использовать период средней меньше или равной 1, то используется фактическая, а не усредненная цена.

