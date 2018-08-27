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Trend_ID - MetaTrader 5脚本

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趋势标识符振荡器是趋势/横盘标识器。

有五个输入:

  • MA period - 平均 МА 周期
  • MA applied price - 平均 МА 计算价格
  • Signal period - 信号线周期
  • Deviation period - 偏差计算周期
  • 偏差因子

一种可能的解释方法:
如果信号线在偏差走廊内，那么我们可以假设行情横盘。 如果它在外面，行情就处于趋势。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21417

SuperTrend_Dot SuperTrend_Dot

SuperTrend 圆点指标

PWMA PWMA

推动力加权均线

Trend_Trail_Indicator Trend_Trail_Indicator

趋势追踪指标

Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Digit_NN3_MMRec Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Digit_NN3_MMRec

在单一 EA 中集成三个运用 AbsolutelyNoLagLwma_Digit 指标的独立交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果修改未来的交易量