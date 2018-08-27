请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
趋势标识符振荡器是趋势/横盘标识器。
有五个输入:
- MA period - 平均 МА 周期
- MA applied price - 平均 МА 计算价格
- Signal period - 信号线周期
- Deviation period - 偏差计算周期
- 偏差因子
一种可能的解释方法:
如果信号线在偏差走廊内，那么我们可以假设行情横盘。 如果它在外面，行情就处于趋势。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21417
SuperTrend_Dot
SuperTrend 圆点指标PWMA
推动力加权均线
Trend_Trail_Indicator
趋势追踪指标Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Digit_NN3_MMRec
在单一 EA 中集成三个运用 AbsolutelyNoLagLwma_Digit 指标的独立交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果修改未来的交易量