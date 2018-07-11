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OverHedgeV2 - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2266
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Автор идеи - Scriptor.

Автор кода mq5 - barabashkakvn.

Закрытие позиций

В данном советнике ставится цель суммарной прибыли всех позиций (открытых данным советником) в пунктах - параметр "Total Profit Target". Одновременно с этим действует ограничение: ни одна ПРИБЫЛЬНАЯ позиция не может иметь прибыли в пунктах МЕНЬШЕ, чем "Minimal Profit Target". Таким образом задаётся минимальный порог прибыли в пунктах для позиций. По идеи такой подход даёт более качественный график доходности, чем стандартный подход закрытия позиции по прибыли выраженной в деньгах.

Определение тренда

  • Moving Average "Short" находится ВЫШЕ Moving Average "Long" на "Minimum distance between MA's to determine the trend" - тренд вверх
  • Moving Average "Short" находится НИЖЕ Moving Average "Long" на "Minimum distance between MA's to determine the trend" - тренд вниз

Входные параметры

  • Start Lots - начальный лот
  • Base (Lot=Start Lots * MathPow(Base,Number of open positions)) - основание для возведения в степень, используется для расчёта объёма позиций
  • Shutdown Grid - принудительное закрытие всех позиций и прекращение работы советника
  • Tunnel width (in pips) - высота туннеля (канала)
  • Total Profit Target (in pips) - цель общей прибыли (в пунктах)
  • Minimal Profit Target (in pips) - минимальная прибыль прибыльной позиции (в пунктах)
  • MA Short: averaging period - период усреднения индикатора "Short"
  • MA Long: averaging period - период усреднения индикатора "Long"
  • Minimum distance between MA's to determine the trend (in pips) - минимальное расстояние между индикаторами, для определения тренда
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта

Тест на EURUSD,M5:

OverHedgeV2 EURUSD M5 1


OverHedgeV2 EURUSD M5 2


OverHedgeV2 EURUSD M5 3

Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Digit_NN3_MMRec Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Digit_NN3_MMRec

Три независимых торговых системы с использованием индикаторов AbsolutelyNoLagLwma_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

Exp_ColorX2MA_Digit_NN3_MMRec Exp_ColorX2MA_Digit_NN3_MMRec

Три независимых торговых системы с использованием индикаторов ColorX2MA_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

Wildhog Wildhog

Индикатор Wildhog

OHLC_Volume OHLC_Volume

Индикатор объёмов OHLC Volume