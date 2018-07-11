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OverHedgeV2 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Scriptor.
Автор кода mq5 - barabashkakvn.
Закрытие позиций
В данном советнике ставится цель суммарной прибыли всех позиций (открытых данным советником) в пунктах - параметр "Total Profit Target". Одновременно с этим действует ограничение: ни одна ПРИБЫЛЬНАЯ позиция не может иметь прибыли в пунктах МЕНЬШЕ, чем "Minimal Profit Target". Таким образом задаётся минимальный порог прибыли в пунктах для позиций. По идеи такой подход даёт более качественный график доходности, чем стандартный подход закрытия позиции по прибыли выраженной в деньгах.
Определение тренда
- Moving Average "Short" находится ВЫШЕ Moving Average "Long" на "Minimum distance between MA's to determine the trend" - тренд вверх
- Moving Average "Short" находится НИЖЕ Moving Average "Long" на "Minimum distance between MA's to determine the trend" - тренд вниз
Входные параметры
- Start Lots - начальный лот
- Base (Lot=Start Lots * MathPow(Base,Number of open positions)) - основание для возведения в степень, используется для расчёта объёма позиций
- Shutdown Grid - принудительное закрытие всех позиций и прекращение работы советника
- Tunnel width (in pips) - высота туннеля (канала)
- Total Profit Target (in pips) - цель общей прибыли (в пунктах)
- Minimal Profit Target (in pips) - минимальная прибыль прибыльной позиции (в пунктах)
- MA Short: averaging period - период усреднения индикатора "Short"
- MA Long: averaging period - период усреднения индикатора "Long"
- Minimum distance between MA's to determine the trend (in pips) - минимальное расстояние между индикаторами, для определения тренда
- magic number - уникальный идентификатор эксперта
Тест на EURUSD,M5:
Три независимых торговых системы с использованием индикаторов AbsolutelyNoLagLwma_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системыExp_ColorX2MA_Digit_NN3_MMRec
Три независимых торговых системы с использованием индикаторов ColorX2MA_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы
Индикатор WildhogOHLC_Volume
Индикатор объёмов OHLC Volume