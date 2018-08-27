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OverHedgeV2 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2514
- 等级:
-
- 已发布:
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思路提供者 - Scriptor。
mq5 代码作者 - barabashkakvn。
平仓
此 EA 设置所有持仓 (由 EA 开立) 的总盈利水平 - "Total Profit Target" 参数。 与此同时，存在一个限制: 没有任一笔盈利持仓的利润低于 "Minimal Profit Target"。 因此，设置持仓的最小利润阈值点数。 相比以货币表示的利润平仓的标准方法，这种方法给出了更加定性的盈利能力图型。
定义趋势
- "短期" 均线 高于 "长期" 均线的距离超过 "Minimum distance between MA's to determine the trend" - 上行趋势
- "短期" 均线 低于 "长期" 均线的距离超过 "Minimum distance between MA's to determine the trend" - 下行趋势
输入
- Start Lots - 初始手数
- Base (Lot=Start Lots * MathPow(Base,Number of open positions)) - 取幂的基础，用于计算开仓量
- Shutdown Grid - 所有持仓强行平仓并停止 EA 操作
- Tunnel width (in pips) - 通道宽度 (点数)
- Total Profit Target (in pips) - 总盈利目标 (点数)
- Minimal Profit Target (in pips) - 最小盈利目标 (点数)
- MA Short: averaging period - 短期均线周期
- MA Long: averaging period - 长期均线周期
- Minimum distance between MA's to determine the trend (in pips) - 用于判断趋势的指标间最小距离
- magic number - EA 的独有标识符
测试于 EURUSD M5:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21411
Exp_ColorX2MA_Digit_NN3_MMRec
在单一 EA 中集成三个运用 ColorX2MA_Digit 指标的独立交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果修改未来的交易量Exp_ColorJFatl_Digit_NN3_MMRec
在单一 EA 中集成三个运用 ColorJFatl_Digit 指标的独立交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果修改未来的交易量
Lentz_Volatility
Lentz 波动率指标MA_Oscillator
МА 是一款振荡器