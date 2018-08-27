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EA

OverHedgeV2 - MetaTrader 5EA

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
2514
等级:
(15)
已发布:
OverHedgeV2.mq5 (42.28 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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思路提供者 - Scriptor

mq5 代码作者 - barabashkakvn

平仓

此 EA 设置所有持仓 (由 EA 开立) 的总盈利水平 - "Total Profit Target" 参数。 与此同时，存在一个限制: 没有任一笔盈利持仓的利润低于 "Minimal Profit Target"。 因此，设置持仓的最小利润阈值点数。 相比以货币表示的利润平仓的标准方法，这种方法给出了更加定性的盈利能力图型。

定义趋势

  • "短期" 均线 高于 "长期" 均线的距离超过 "Minimum distance between MA's to determine the trend" - 上行趋势
  • "短期" 均线 低于 "长期" 均线的距离超过 "Minimum distance between MA's to determine the trend" - 下行趋势

输入

  • Start Lots - 初始手数
  • Base (Lot=Start Lots * MathPow(Base,Number of open positions)) - 取幂的基础，用于计算开仓量
  • Shutdown Grid - 所有持仓强行平仓并停止 EA 操作
  • Tunnel width (in pips) - 通道宽度 (点数)
  • Total Profit Target (in pips) - 总盈利目标 (点数)
  • Minimal Profit Target (in pips) - 最小盈利目标 (点数)
  • MA Short: averaging period - 短期均线周期
  • MA Long: averaging period - 长期均线周期
  • Minimum distance between MA's to determine the trend (in pips) - 用于判断趋势的指标间最小距离
  • magic number - EA 的独有标识符

测试于 EURUSD M5:

OverHedgeV2 EURUSD M5 1


OverHedgeV2 EURUSD M5 2


OverHedgeV2 EURUSD M5 3

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21411

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