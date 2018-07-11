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Exp_ColorX2MA_Digit_NN3_MMRec - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Три независимых торговых системы с использованием индикаторов ColorX2MA_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы. Сигналы на совершение сделок торговыми системами формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое сменой цвета любого из этих трёх индикаторов.

Для управления объёмами открываемых позиций добавлены блоки входных переменных эксперта. Для первой системы, к примеру:

input uint    A_BuyLossMMTriger=2;  //A количество убыточных сделок в Buy направлении для уменьшения MM
input uint    A_SellLossMMTriger=2; //A количество убыточных сделок в Sell направлении для уменьшения MM
input double  A_SmallMM=0.01;       //A Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках
input double  A_MM=0.1;             //A Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при нормальной торговле

При таких входных параметрах эксперт при наличии двух последних убыточных сделок в одном направлении торговли следующую сделку в этом направлении откроет объёмом всего 0.01 лота. А если из двух последних сделок хотя бы одна не убыточная, то объём позиции будет 0.1.

Абсолютно аналогичные входные параметры имеются в наличии и для второй торговой системы:

input uint    B_BuyLossMMTriger=2;  //B количество убыточных сделок в Buy направлении для уменьшения MM
input uint    B_SellLossMMTriger=2; //B количество убыточных сделок в Sell направлении для уменьшения MM
input double  B_SmallMM=0.01;       //B Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках
input double  B_MM=0.1;             //B Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке

Для третьей системы во входных параметрах поменяется только префикс C_.

Наиболее оптимальным вариантом настройки такого эксперта будет на каждой торговой системе индивидуально с отключением остальных двух торговых систем с помощью соответствующих этим системам переключателям в виде входных параметров типа:

input bool    B_BuyPosOpen=true;    //B Разрешение для входа в лонг
input bool    B_SellPosOpen=true;   //B Разрешение для входа в шорт

Установив их в положение false.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorX2MA_Digit.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию с использованием стопов.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2016 год на GBPJPY H3, H6 и H12.

Рис. 2. График результатов тестирования


Рис. 2. График результатов тестирования

Exp_ColorJFatl_Digit_NN3_MMRec Exp_ColorJFatl_Digit_NN3_MMRec

Три независимых торговых системы с использованием индикаторов ColorJFatl_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

DirectCandlesCounter_Candle DirectCandlesCounter_Candle

Индикатор DirectCandlesCounter в свечном виде.

Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Digit_NN3_MMRec Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Digit_NN3_MMRec

Три независимых торговых системы с использованием индикаторов AbsolutelyNoLagLwma_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

OverHedgeV2 OverHedgeV2

Хеджирование позиций. Работа на новом баре.