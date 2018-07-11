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Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Digit_NN3_MMRec - эксперт для MetaTrader 5
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Три независимых торговых системы с использованием индикаторов AbsolutelyNoLagLwma_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы. Сигналы на совершение сделок торговыми системами формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое сменой цвета любого из этих, трёх индикаторов.
Для управления объёмами открываемых позиций добавлены блоки входных переменных эксперта. Для первой системы, к примеру:
input uint A_BuyLossMMTriger=2; //A количество убыточных сделок в Buy направлении для уменьшения MM input uint A_SellLossMMTriger=2; //A количество убыточных сделок в Sell направлении для уменьшения MM input double A_SmallMM=0.01; //A Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках input double A_MM=0.1; //A Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при нормальной торговле
При таких входных параметрах эксперт при наличии двух, последних, убыточных сделок в одном направлении торговли следующую сделку в этом направлении откроет объёмом всего 0.01 лота. А если из двух последних сделок хотя бы одна не убыточная, то объём позиции будет 0.1.
Абсолютно аналогичные входные параметры имеются в наличии и для второй торговой системы:
input uint B_BuyLossMMTriger=2; //B количество убыточных сделок в Buy направлении для уменьшения MM input uint B_SellLossMMTriger=2; //B количество убыточных сделок в Sell направлении для уменьшения MM input double B_SmallMM=0.01; //B Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках input double B_MM=0.1; //B Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке
Для третьей системы во входных параметрах поменяется только префикс C_.
Наиболее оптимальным вариантом настройки такого эксперта будет на каждой торговой системе индивидуально с отключением остальных двух торговых систем с помощью соответствующих этим системам переключателям в виде входных параметров типа:
input bool B_BuyPosOpen=true; //B Разрешение для входа в лонг input bool B_SellPosOpen=true; //B Разрешение для входа в шорт
Установив их в положение false.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AbsolutelyNoLagLwma_Digit.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию с использованием стопов.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на EURJPY H2, H4 и H12.
Рис. 2. График результатов тестирования
Три независимых торговых системы с использованием индикаторов ColorX2MA_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системыExp_ColorJFatl_Digit_NN3_MMRec
Три независимых торговых системы с использованием индикаторов ColorJFatl_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы
Хеджирование позиций. Работа на новом баре.Wildhog
Индикатор Wildhog