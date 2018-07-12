Индикатор-осциллятор Wildhog используется для отображения перекупленности/перепроданности актива, а так же для поиска дивергенций. Работает на любом временном интервале.

Система основана на последних 8 барах High, Low и Close.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

Period - период расчёта

- период расчёта Overbought - уровень перекупленности

- уровень перекупленности Oversold - уровень перепроданности

Расчёт: Wildhog = 100 * (Close-Min) / (3 * (Max-Min)) + PrevWildhog где: Max, Min - максимальная и минимальная цены в диапазоне Period



