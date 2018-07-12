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Индикаторы

Wildhog - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1780
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Wildhog используется для отображения перекупленности/перепроданности актива, а так же для поиска дивергенций. Работает на любом временном интервале.
Система основана на последних 8 барах High, Low и Close.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности

Расчёт:

Wildhog = 100 * (Close-Min) / (3 * (Max-Min)) + PrevWildhog

где:

Max, Min - максимальная и минимальная цены в диапазоне Period


OverHedgeV2 OverHedgeV2

Хеджирование позиций. Работа на новом баре.

Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Digit_NN3_MMRec Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Digit_NN3_MMRec

Три независимых торговых системы с использованием индикаторов AbsolutelyNoLagLwma_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

OHLC_Volume OHLC_Volume

Индикатор объёмов OHLC Volume

OHLC_VolumeH OHLC_VolumeH

Индикатор разницы объёмов OHLC VolumeH