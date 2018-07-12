Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Wildhog - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1780
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор-осциллятор Wildhog используется для отображения перекупленности/перепроданности актива, а так же для поиска дивергенций. Работает на любом временном интервале.
Система основана на последних 8 барах High, Low и Close.
Индикатор имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
Расчёт:
Wildhog = 100 * (Close-Min) / (3 * (Max-Min)) + PrevWildhog
где:
Max, Min - максимальная и минимальная цены в диапазоне Period
OverHedgeV2
Хеджирование позиций. Работа на новом баре.Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Digit_NN3_MMRec
Три независимых торговых системы с использованием индикаторов AbsolutelyNoLagLwma_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы
OHLC_Volume
Индикатор объёмов OHLC VolumeOHLC_VolumeH
Индикатор разницы объёмов OHLC VolumeH