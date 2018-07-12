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Индикаторы

OHLC_Volume - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2146
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор OHLC Volume рисует два графика объёмов с учётом отношений Open, High, Low и Close, и по двум методам расчёта: High-Open и Close-Low.

Так как рассчитывается только по значениям OHLCV баров, то и настраиваемых параметров индикатор не имеет.

Расчёт:

Vol UP = Volume * CoeffUP/(CoeffUP+CoeffDN)
Vol DN = Volume* CoeffDN/(CoeffUP+CoeffDN)

где:

CoeffUP = High-Open
CoeffDN = Close-Low


Wildhog Wildhog

Индикатор Wildhog

OverHedgeV2 OverHedgeV2

Хеджирование позиций. Работа на новом баре.

OHLC_VolumeH OHLC_VolumeH

Индикатор разницы объёмов OHLC VolumeH

WRB WRB

Индикатор Wide Range Body