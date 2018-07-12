Индикатор OHLC Volume рисует два графика объёмов с учётом отношений Open, High, Low и Close, и по двум методам расчёта: High-Open и Close-Low.

Так как рассчитывается только по значениям OHLCV баров, то и настраиваемых параметров индикатор не имеет.

Расчёт: Vol UP = Volume * CoeffUP/(CoeffUP+CoeffDN)

Vol DN = Volume* CoeffDN/(CoeffUP+CoeffDN) где: CoeffUP = High-Open

CoeffDN = Close-Low



