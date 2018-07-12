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OHLC_Volume - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор OHLC Volume рисует два графика объёмов с учётом отношений Open, High, Low и Close, и по двум методам расчёта: High-Open и Close-Low.
Так как рассчитывается только по значениям OHLCV баров, то и настраиваемых параметров индикатор не имеет.
Расчёт:
Vol UP = Volume * CoeffUP/(CoeffUP+CoeffDN)
Vol DN = Volume* CoeffDN/(CoeffUP+CoeffDN)
где:
CoeffUP = High-Open
CoeffDN = Close-Low
Wildhog
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