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Индикаторы

RSI (var) Jurik smoothed MA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1660
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Как уже неоднократно было показано, индикатор RSI может быть рассчитан с использованием различных типов скользящих средних (основная версия была опубликована здесь: Rsi (var))

В этой версии используется МА, сглаженная по Юрику, чтобы получить в итоге RSI высокой степени сглаженности.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21332

ATR_Volatility ATR_Volatility

Индикатор ATR Volatility

WRB WRB

Индикатор Wide Range Body

Fibo_Average Fibo_Average

Скользящая средняя Fibo Average

MA_Oscillator MA_Oscillator

МА в виде осциллятора