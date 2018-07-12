Как уже неоднократно было показано, индикатор RSI может быть рассчитан с использованием различных типов скользящих средних (основная версия была опубликована здесь: Rsi (var))

В этой версии используется МА, сглаженная по Юрику, чтобы получить в итоге RSI высокой степени сглаженности.





