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RSI (var) Jurik smoothed MA - индикатор для MetaTrader 5
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Как уже неоднократно было показано, индикатор RSI может быть рассчитан с использованием различных типов скользящих средних (основная версия была опубликована здесь: Rsi (var))
В этой версии используется МА, сглаженная по Юрику, чтобы получить в итоге RSI высокой степени сглаженности.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21332
ATR_Volatility
Индикатор ATR VolatilityWRB
Индикатор Wide Range Body
Fibo_Average
Скользящая средняя Fibo AverageMA_Oscillator
МА в виде осциллятора