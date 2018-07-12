Индикатор показывает, когда значение ATR выше/ниже, или находится в пределах заданных значений двух уровней - минимального и максимального.

Уровни могут задаваться как в пунктах, так и в процентном отношении относительно минимального и максимального значения ATR в заданном диапазоне баров.

Имеет пять настраиваемых параметров:

ATR period - период ATR

- период ATR Higher level - верхний уровень

- верхний уровень Lower level - нижний уровень

- нижний уровень Calculation mode - режим расчёта

- режим расчёта In points - в пунктах

- в пунктах

In percents - в процентах

- в процентах Maximum bars - диапазона баров для расчёта уровней в процентах от значений макс. и мин. ATR в пределах этого диапазона

Столбцы гистограммы индикатора окрашиваются в три цвета в зависимости от величины значения ATR: Ниже нижнего уровня - красным Выше верхнего уровня - зелёным В пределах уровней - голубым



