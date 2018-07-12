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Индикаторы

ATR_Volatility - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2124
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор показывает, когда значение ATR выше/ниже, или находится в пределах заданных значений двух уровней - минимального и максимального.

Уровни могут задаваться как в пунктах, так и в процентном отношении относительно минимального и максимального значения ATR в заданном диапазоне баров.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • ATR period - период ATR
  • Higher level - верхний уровень
  • Lower level - нижний уровень
  • Calculation mode - режим расчёта
    • In points - в пунктах
    • In percents - в процентах
  • Maximum bars - диапазона баров для расчёта уровней в процентах от значений макс. и мин. ATR в пределах этого диапазона

Столбцы гистограммы индикатора окрашиваются в три цвета в зависимости от величины значения ATR:

  1. Ниже нижнего уровня - красным
  2. Выше верхнего уровня - зелёным
  3. В пределах уровней - голубым


WRB WRB

Индикатор Wide Range Body

OHLC_VolumeH OHLC_VolumeH

Индикатор разницы объёмов OHLC VolumeH

RSI (var) Jurik smoothed MA RSI (var) Jurik smoothed MA

RSI (var), с использованием Jurik MA

Fibo_Average Fibo_Average

Скользящая средняя Fibo Average