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ATR_Volatility - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор показывает, когда значение ATR выше/ниже, или находится в пределах заданных значений двух уровней - минимального и максимального.
Уровни могут задаваться как в пунктах, так и в процентном отношении относительно минимального и максимального значения ATR в заданном диапазоне баров.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- ATR period - период ATR
- Higher level - верхний уровень
- Lower level - нижний уровень
- Calculation mode - режим расчёта
- In points - в пунктах
- In percents - в процентах
- Maximum bars - диапазона баров для расчёта уровней в процентах от значений макс. и мин. ATR в пределах этого диапазона
Столбцы гистограммы индикатора окрашиваются в три цвета в зависимости от величины значения ATR:
- Ниже нижнего уровня - красным
- Выше верхнего уровня - зелёным
- В пределах уровней - голубым
WRB
Индикатор Wide Range BodyOHLC_VolumeH
Индикатор разницы объёмов OHLC VolumeH
RSI (var) Jurik smoothed MA
RSI (var), с использованием Jurik MAFibo_Average
Скользящая средняя Fibo Average