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Индикаторы

WRB - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2000
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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«Wide Range Body» - это свечи, размер тела которых больше, чем тело предыдущих трех свечей (настраиваемый параметр).

Индикатор отображает три типа WRB:

  1. N последовательных бычьих свечей
  2. N последовательных медвежьих свечей
  3. N последовательных свечей любого направления

Индикатор имеет один настраиваемый параметр:

  • Range - диапазон свечей (3 по умолчанию)

Последовательность N бычьих свечей отображается сигнальной меткой зелёного цвета на цене Low свечи WRB
Последовательность N медвежьих свечей отображается сигнальной меткой красного цвета на цене High свечи WRB
Последовательность N разнонаправленных свечей отображается сигнальной меткой голубого цвета на цене Low бычьей свечи WRB
Последовательность N разнонаправленных свечей отображается сигнальной меткой оранжевого цвета на цене High медвежьей свечи WRB


OHLC_VolumeH OHLC_VolumeH

Индикатор разницы объёмов OHLC VolumeH

OHLC_Volume OHLC_Volume

Индикатор объёмов OHLC Volume

ATR_Volatility ATR_Volatility

Индикатор ATR Volatility

RSI (var) Jurik smoothed MA RSI (var) Jurik smoothed MA

RSI (var), с использованием Jurik MA