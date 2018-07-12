«Wide Range Body» - это свечи, размер тела которых больше, чем тело предыдущих трех свечей (настраиваемый параметр).

Индикатор отображает три типа WRB:

N последовательных бычьих свечей N последовательных медвежьих свечей N последовательных свечей любого направления

Индикатор имеет один настраиваемый параметр:

Range - диапазон свечей (3 по умолчанию)

Последовательность N бычьих свечей отображается сигнальной меткой зелёного цвета на цене Low свечи WRB

Последовательность N медвежьих свечей отображается сигнальной меткой красного цвета на цене High свечи WRB

Последовательность N разнонаправленных свечей отображается сигнальной меткой голубого цвета на цене Low бычьей свечи WRB

Последовательность N разнонаправленных свечей отображается сигнальной меткой оранжевого цвета на цене High медвежьей свечи WRB



