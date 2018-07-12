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WRB - индикатор для MetaTrader 5
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«Wide Range Body» - это свечи, размер тела которых больше, чем тело предыдущих трех свечей (настраиваемый параметр).
Индикатор отображает три типа WRB:
- N последовательных бычьих свечей
- N последовательных медвежьих свечей
- N последовательных свечей любого направления
Индикатор имеет один настраиваемый параметр:
- Range - диапазон свечей (3 по умолчанию)
Последовательность N бычьих свечей отображается сигнальной меткой зелёного цвета на цене Low свечи WRB
Последовательность N медвежьих свечей отображается сигнальной меткой красного цвета на цене High свечи WRB
Последовательность N разнонаправленных свечей отображается сигнальной меткой голубого цвета на цене Low бычьей свечи WRB
Последовательность N разнонаправленных свечей отображается сигнальной меткой оранжевого цвета на цене High медвежьей свечи WRB
Индикатор разницы объёмов OHLC VolumeHOHLC_Volume
Индикатор объёмов OHLC Volume
Индикатор ATR VolatilityRSI (var) Jurik smoothed MA
RSI (var), с использованием Jurik MA