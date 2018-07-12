Индикатор OHLC VolumeH отображает в виде гистограммы разницу между двумя линиями объёмов индикатора объёмов OHLC Volume.

Так как индикатор OHLC Volume рассчитывается только по значениям OHLCV баров, то и настраиваемых параметров индикатор не имеет.