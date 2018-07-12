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Индикаторы

OHLC_VolumeH - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1946
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор OHLC VolumeH отображает в виде гистограммы разницу между двумя линиями объёмов индикатора объёмов OHLC Volume.

Так как индикатор OHLC Volume рассчитывается только по значениям OHLCV баров, то и настраиваемых параметров индикатор не имеет.

Расчёт:

OHLCV = UpV - DnV

где:

UpV = Volume * CoeffUP/(CoeffUP+CoeffDN)
DnV = Volume* CoeffDN/(CoeffUP+CoeffDN)

CoeffUP = High-Open
CoeffDN = Close-Low

OHLC_Volume OHLC_Volume

Индикатор объёмов OHLC Volume

Wildhog Wildhog

Индикатор Wildhog

WRB WRB

Индикатор Wide Range Body

ATR_Volatility ATR_Volatility

Индикатор ATR Volatility