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OHLC_VolumeH - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор OHLC VolumeH отображает в виде гистограммы разницу между двумя линиями объёмов индикатора объёмов OHLC Volume.
Так как индикатор OHLC Volume рассчитывается только по значениям OHLCV баров, то и настраиваемых параметров индикатор не имеет.
Расчёт:
OHLCV = UpV - DnV
где:
UpV = Volume * CoeffUP/(CoeffUP+CoeffDN)
DnV = Volume* CoeffDN/(CoeffUP+CoeffDN)
CoeffUP = High-Open
CoeffDN = Close-Low
OHLC_Volume
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