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指标显示 ATR 的数值何时更高/更低，或者在两个级别的设定值内 - 最小值和最大值。
级别可以点数为单位指定，也可以相对于给定范围内的 ATR 的最小值和最大值的百分比来指定。
有五个输入:
- ATR 周期
- 最高级别
- 最低级别
- 计算模式
- 以点数
- 以百分比
- Maximum bars - 用于计算 ATR 最大和最小百分比的柱线范围
指标直方图列根据 ATR 值绘制为三种颜色:
- 低于底侧级别 - 红色
- 高于顶侧级别 - 绿色
- 在级别之内 - 蓝色
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21405
WRB
宽范围实体指标OHLC_VolumeH
OHLC VolumeH 交易量差值指标
Fibo_Average
菲波纳奇平均Exp_ColorJFatl_Digit_NN3_MMRec
在单一 EA 中集成三个运用 ColorJFatl_Digit 指标的独立交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果修改未来的交易量