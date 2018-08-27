指标显示 ATR 的数值何时更高/更低，或者在两个级别的设定值内 - 最小值和最大值。

级别可以点数为单位指定，也可以相对于给定范围内的 ATR 的最小值和最大值的百分比来指定。

有五个输入:

ATR 周期

最高级别

最低级别

计算模式

以点数



以百分比

Maximum bars - 用于计算 ATR 最大和最小百分比的柱线范围

指标直方图列根据 ATR 值绘制为三种颜色: 低于底侧级别 - 红色 高于顶侧级别 - 绿色 在级别之内 - 蓝色



