代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ATR_Volatility - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1373
等级:
(12)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标显示 ATR 的数值何时更高/更低，或者在两个级别的设定值内 - 最小值和最大值。

级别可以点数为单位指定，也可以相对于给定范围内的 ATR 的最小值和最大值的百分比来指定。

有五个输入:

  • ATR 周期
  • 最高级别
  • 最低级别
  • 计算模式
    • 以点数
    • 以百分比
  • Maximum bars - 用于计算 ATR 最大和最小百分比的柱线范围

指标直方图列根据 ATR 值绘制为三种颜色:

  1. 低于底侧级别 - 红色
  2. 高于顶侧级别 - 绿色
  3. 在级别之内 - 蓝色


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21405

WRB WRB

宽范围实体指标

OHLC_VolumeH OHLC_VolumeH

OHLC VolumeH 交易量差值指标

Fibo_Average Fibo_Average

菲波纳奇平均

Exp_ColorJFatl_Digit_NN3_MMRec Exp_ColorJFatl_Digit_NN3_MMRec

在单一 EA 中集成三个运用 ColorJFatl_Digit 指标的独立交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果修改未来的交易量