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WRB - MetaTrader 5脚本

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WRB.mq5 (10.48 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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"宽范围实体" 显示实体范围大于前三根 (可配置) 的蜡烛。

指标显示三种类型的 WRB:

  1. N 根连续多头蜡烛
  2. N 根连续空头蜡烛
  3. N 根连续任何方向的蜡烛

该指标有一个可自定义的参数:

  • Range - 蜡烛范围 (默认为 3)

N 根多头蜡烛的序列会在 WRB 蜡烛的最低价上显示 绿色 信号标签
N 根空头蜡烛的序列会在 WRB 蜡烛的最高价上显示 红色 信号标签
N 根相反方向的蜡烛序列会在 WRB 蜡烛的最低价上显示 蓝色 信号标签
N 根相反方向的蜡烛序列会在 WRB 蜡烛的最高价上显示 橙色 信号标签


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21404

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