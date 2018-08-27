"宽范围实体" 显示实体范围大于前三根 (可配置) 的蜡烛。

指标显示三种类型的 WRB:

该指标有一个可自定义的参数:

N 根多头蜡烛的序列会在 WRB 蜡烛的最低价上显示 绿色 信号标签

N 根空头蜡烛的序列会在 WRB 蜡烛的最高价上显示 红色 信号标签

N 根相反方向的蜡烛序列会在 WRB 蜡烛的最低价上显示 蓝色 信号标签

N 根相反方向的蜡烛序列会在 WRB 蜡烛的最高价上显示 橙色 信号标签