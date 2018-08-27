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"宽范围实体" 显示实体范围大于前三根 (可配置) 的蜡烛。
指标显示三种类型的 WRB:
- N 根连续多头蜡烛
- N 根连续空头蜡烛
- N 根连续任何方向的蜡烛
该指标有一个可自定义的参数:
- Range - 蜡烛范围 (默认为 3)
N 根多头蜡烛的序列会在 WRB 蜡烛的最低价上显示 绿色 信号标签
N 根空头蜡烛的序列会在 WRB 蜡烛的最高价上显示 红色 信号标签
N 根相反方向的蜡烛序列会在 WRB 蜡烛的最低价上显示 蓝色 信号标签
N 根相反方向的蜡烛序列会在 WRB 蜡烛的最高价上显示 橙色 信号标签
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21404
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