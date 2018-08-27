代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

OHLC_VolumeH - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1341
等级:
(9)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

OHLC VolumeH 将 OHLC 交易量指标 的两条交易量曲线之间的差值显示为直方图。

由于 OHLC Volume 仅计算 OHLCV 柱线数值, 指标没有可配置参数。

计算:

OHLCV = UpV - DnV

其中:

UpV = Volume * CoeffUP/(CoeffUP+CoeffDN)
DnV = Volume* CoeffDN/(CoeffUP+CoeffDN)

CoeffUP = High-Open
CoeffDN = Close-Low

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21403

OHLC_Volume OHLC_Volume

OHLC 交易量指标

AMA 直方图 AMA 直方图

直方图显示收盘价与 iAMA (自适应移动平均线，AMA) 指标值的差值。

WRB WRB

宽范围实体指标

ATR_Volatility ATR_Volatility

ATR 波动率指标