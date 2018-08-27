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OHLC VolumeH 将 OHLC 交易量指标 的两条交易量曲线之间的差值显示为直方图。
由于 OHLC Volume 仅计算 OHLCV 柱线数值, 指标没有可配置参数。
计算:
OHLCV = UpV - DnV
其中:
UpV = Volume * CoeffUP/(CoeffUP+CoeffDN)
DnV = Volume* CoeffDN/(CoeffUP+CoeffDN)
CoeffUP = High-Open
CoeffDN = Close-Low
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21403
OHLC_Volume
OHLC 交易量指标AMA 直方图
直方图显示收盘价与 iAMA (自适应移动平均线，AMA) 指标值的差值。
WRB
宽范围实体指标ATR_Volatility
ATR 波动率指标