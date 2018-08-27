OHLC 交易量显示两条交易量图型，参考了开盘价，最高价，最低价和收盘价，并应用两种计算方法: 最高价-开盘价和收盘价-最低价。

由于它仅由 OHLCV 柱线数值计算，因此指标没有可配置的参数。

计算: Vol UP = Volume * CoeffUP/(CoeffUP+CoeffDN) Vol DN = Volume* CoeffDN/(CoeffUP+CoeffDN) 其中: CoeffUP = High-Open CoeffDN = Close-Low



