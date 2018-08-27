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OHLC_Volume - MetaTrader 5脚本

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OHLC 交易量显示两条交易量图型，参考了开盘价，最高价，最低价和收盘价，并应用两种计算方法: 最高价-开盘价和收盘价-最低价。

由于它仅由 OHLCV 柱线数值计算，因此指标没有可配置的参数。

计算:

Vol UP = Volume * CoeffUP/(CoeffUP+CoeffDN)
Vol DN = Volume* CoeffDN/(CoeffUP+CoeffDN)

其中:

CoeffUP = High-Open
CoeffDN = Close-Low


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21402

AMA 直方图 AMA 直方图

直方图显示收盘价与 iAMA (自适应移动平均线，AMA) 指标值的差值。

MostasHaR15 Pivot MostasHaR15 Pivot

EA 使用以下指标: iADX (平均方向移动指数，ADX)，两条 iMA (移动平均线，MA) - 一条指标为收盘价，另一条指标为开盘价，iOsMA (振荡移动平均线，OsMA)。

OHLC_VolumeH OHLC_VolumeH

OHLC VolumeH 交易量差值指标

WRB WRB

宽范围实体指标