ADX 趋势 (这是 adxvma 计算的一部分) 作为独立指标，并使用 Jurik 平滑进行结果平滑 (以减少假信号)

它与任何趋势评估指标的方式相同: 当颜色改变时，趋势也会改变

在此版本中，支持的时间帧是 MetaTrader 5 支持的所有可能时间帧，它还有 3 个 "特殊" 时间帧:

下一个更高的时间帧: 相较于激活图表，第一个更高的时间帧。

第二高时间帧: 相较于激活图表，第二个更高的时间帧。

第三个更高的时间帧: 相较于激活图表，第三个更高的时间帧。

如果使用这 3 个时间帧中的某些时间帧，则会在更改图表时间帧时自动设置时间帧。





附言: 这是一个独立的指标。 它不需要任何其它指标即可正常工作