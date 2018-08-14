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ADX 趋势平滑 - 多时间帧 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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ADX 趋势 (这是 adxvma 计算的一部分) 作为独立指标，并使用 Jurik 平滑进行结果平滑 (以减少假信号)

它与任何趋势评估指标的方式相同: 当颜色改变时，趋势也会改变

在此版本中，支持的时间帧是 MetaTrader 5 支持的所有可能时间帧，它还有 3 个 "特殊" 时间帧:

  • 下一个更高的时间帧: 相较于激活图表，第一个更高的时间帧。
  • 第二高时间帧: 相较于激活图表，第二个更高的时间帧。
  • 第三个更高的时间帧: 相较于激活图表，第三个更高的时间帧。

如果使用这 3 个时间帧中的某些时间帧，则会在更改图表时间帧时自动设置时间帧。


附言: 这是一个独立的指标。 它不需要任何其它指标即可正常工作

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21399

ADX 趋势 - 平滑的 ADX 趋势 - 平滑的

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