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ADX 趋势 (这是 adxvma 计算的一部分) 作为独立指标，并使用 Jurik 平滑进行结果平滑 (以减少假信号)
它与任何趋势评估指标的方式相同: 当颜色改变时，趋势也会改变
在此版本中，支持的时间帧是 MetaTrader 5 支持的所有可能时间帧，它还有 3 个 "特殊" 时间帧:
- 下一个更高的时间帧: 相较于激活图表，第一个更高的时间帧。
- 第二高时间帧: 相较于激活图表，第二个更高的时间帧。
- 第三个更高的时间帧: 相较于激活图表，第三个更高的时间帧。
如果使用这 3 个时间帧中的某些时间帧，则会在更改图表时间帧时自动设置时间帧。
附言: 这是一个独立的指标。 它不需要任何其它指标即可正常工作
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21399
ADX 趋势 - 平滑的
ADX 趋势 - 平滑的枢纽振荡器 - 平均值
枢纽振荡器 - 平均值