Wildhog 振荡器显示资产的超买/超卖状态，并搜索背离。 它适用于任何时间帧。

该系统基于最后八根柱线的最高价，最低假和收盘价。

指标有三个输入参数:

Period - 计算周期

- 计算周期 Overbought - 超买级别

- 超买级别 Oversold - 超卖级别

计算: Wildhog = 100 * (Close-Min) / (3 * (Max-Min)) + PrevWildhog 其中: Max, Min 是 Period 间隔内的最高价和最低价



