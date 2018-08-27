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Wildhog 振荡器显示资产的超买/超卖状态，并搜索背离。 它适用于任何时间帧。
该系统基于最后八根柱线的最高价，最低假和收盘价。
指标有三个输入参数:
- Period - 计算周期
- Overbought - 超买级别
- Oversold - 超卖级别
计算:
Wildhog = 100 * (Close-Min) / (3 * (Max-Min)) + PrevWildhog
其中:
Max, Min 是 Period 间隔内的最高价和最低价
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21393
DEMA_Range_Channel_HTF
DEMA_Range_Channel 指标，输入参数中有时间帧选项DirectCandlesCounter_Candle
蜡烛形式的 DirectCandlesCounter 指标。
MostasHaR15 Pivot
EA 使用以下指标: iADX (平均方向移动指数，ADX)，两条 iMA (移动平均线，MA) - 一条指标为收盘价，另一条指标为开盘价，iOsMA (振荡移动平均线，OsMA)。AMA 直方图
直方图显示收盘价与 iAMA (自适应移动平均线，AMA) 指标值的差值。