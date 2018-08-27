指标显示连续出现若干根单向蜡烛的时刻，激活警报，发送电子邮件并推送通知

蜡烛形式的 DirectCandlesCounter 指标。

Wildhog 指标

EA 使用以下指标: iADX (平均方向移动指数，ADX)，两条 iMA (移动平均线，MA) - 一条指标为收盘价，另一条指标为开盘价，iOsMA (振荡移动平均线，OsMA)。