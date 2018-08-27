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DEMA_Range_Channel_HTF - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
DEMA_Range_Channel 指标，输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
若要运行指标，应将 DEMA_Range_Channel.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. DEMA_Range_Channel_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21391
DirectCandlesCounter_Candle
蜡烛形式的 DirectCandlesCounter 指标。DirectCandlesCounter
指标显示连续出现若干根单向蜡烛的时刻，激活警报，发送电子邮件并推送通知
Wildhog
Wildhog 指标MostasHaR15 Pivot
EA 使用以下指标: iADX (平均方向移动指数，ADX)，两条 iMA (移动平均线，MA) - 一条指标为收盘价，另一条指标为开盘价，iOsMA (振荡移动平均线，OsMA)。