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DEMA_Range_Channel_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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DEMA_Range_Channel_HTF.mq5 (29.52 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
DEMA_Range_Channel.mq5 (20.7 KB) 预览
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DEMA_Range_Channel 指标，输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

若要运行指标，应将 DEMA_Range_Channel.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. DEMA_Range_Channel_HTF 指标

图例 1. DEMA_Range_Channel_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21391

DirectCandlesCounter_Candle DirectCandlesCounter_Candle

蜡烛形式的 DirectCandlesCounter 指标。

DirectCandlesCounter DirectCandlesCounter

指标显示连续出现若干根单向蜡烛的时刻，激活警报，发送电子邮件并推送通知

Wildhog Wildhog

Wildhog 指标

MostasHaR15 Pivot MostasHaR15 Pivot

EA 使用以下指标: iADX (平均方向移动指数，ADX)，两条 iMA (移动平均线，MA) - 一条指标为收盘价，另一条指标为开盘价，iOsMA (振荡移动平均线，OsMA)。