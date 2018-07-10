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SimplePivot - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Scriptor.
автор кода mq5 - barabashkakvn.
Советник торгует простой Pivot: на каждом новом баре торговый сигнал на открытие BUY позиции. При этом встроены такие ограничения:
- Сам Pivot вычисляется как (High бара#1 + Low бара #1) / 2.0;
- Если Open бара #0 < High бара#1 и при этом Open бара #0 > Pivot - это сигнал на открытие SELL
- Если Pivot совпадает с Pivot предыдущим - ничего не делаем, если же Pivot противоположны - закрываем текущую позицию и открываем новую.
EURUSD,D1:
Первоначальное открытие в обе стороны. Затем попытка вытянуть в плюс оставшуюся сторону.Exp_GStop_Tm
Советник для закрывания всех позиций в случае, если суммарная прибыль по этим позициям превысила фиксированный во входных переменных размер тейкпрофита, или если суммарные убытки по этим позициям превысили фиксированный во входных переменных размер стоплосса, или в ситуации, когда необходимо закрыть все позиции вне фиксированного в настройках интервала времени
Закрытие позиций и удаление отложенных ордеров при достижении заданной прибыли или заданного убытка.Arttrader_v1_5
Советник на основе индикатора iMA (Moving Average, MA) и анализа шести последних баров.