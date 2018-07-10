SimplePivot

Первоначальное открытие в обе стороны. Затем попытка вытянуть в плюс оставшуюся сторону.

Советник для закрывания всех позиций в случае, если суммарная прибыль по этим позициям превысила фиксированный во входных переменных размер тейкпрофита, или если суммарные убытки по этим позициям превысили фиксированный во входных переменных размер стоплосса, или в ситуации, когда необходимо закрыть все позиции вне фиксированного в настройках интервала времени