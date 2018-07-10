CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

SimplePivot - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2254
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - Scriptor.

автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник торгует простой Pivot: на каждом новом баре торговый сигнал на открытие BUY позиции. При этом встроены такие ограничения:

  1. Сам Pivot вычисляется как (High бара#1 + Low бара #1) / 2.0;
  2. Если Open бара #0 < High бара#1 и при этом Open бара #0 > Pivot - это сигнал на открытие SELL
  3. Если Pivot совпадает с Pivot предыдущим - ничего не делаем, если же Pivot противоположны - закрываем текущую позицию и открываем новую.

EURUSD,D1:

SimplePivot

Urdala_Trol Urdala_Trol

Первоначальное открытие в обе стороны. Затем попытка вытянуть в плюс оставшуюся сторону.

Exp_GStop_Tm Exp_GStop_Tm

Советник для закрывания всех позиций в случае, если суммарная прибыль по этим позициям превысила фиксированный во входных переменных размер тейкпрофита, или если суммарные убытки по этим позициям превысили фиксированный во входных переменных размер стоплосса, или в ситуации, когда необходимо закрыть все позиции вне фиксированного в настройках интервала времени

CloseProfit v2 CloseProfit v2

Закрытие позиций и удаление отложенных ордеров при достижении заданной прибыли или заданного убытка.

Arttrader_v1_5 Arttrader_v1_5

Советник на основе индикатора iMA (Moving Average, MA) и анализа шести последних баров.