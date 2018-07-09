Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1343
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel.ex5.
Рис.1. Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_HTF
Две независимых торговых системы с использованием индикаторов BrainTrend2 и AbsolutelyNoLagLWMA в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системыOzymandias_System
Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала Ozymandias
Канал, образованный двумя мувингами Double Exponential Moving Average, построенными на усреднениях High и Low таймсерийExp_GStopLoss_Tm
Советник для закрывания всех позиций в случае, если суммарные убытки по этим позициям превысили фиксированный во входных переменных размер стоплосса или в ситуации, когда необходимо закрыть все позиции вне фиксированного в настройках интервала времени