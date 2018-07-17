一款智能交易系统，基于两个指标: iCCI (商品通道指数，CCI) 和 iAO (动量振荡器，AO)

一款负责平仓的智能交易系统，在这些情况下运行: 所有持仓的总盈利超过输入中指定的止盈级别，所有持仓的总亏损超过输入中指定的止损级别，或者所有持仓超出设置中指定的时间间隔而需要平仓