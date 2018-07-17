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Ozymandias_System - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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当烛条超出 Ozymandias 通道时以彩色标记的指标，颜色值与趋势相关。 顺势的烛条颜色明亮，而逆势烛条颜色暗淡。

图例 1. 指标 Ozymandias_System

图例 1. 指标 Ozymandias_System

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21347

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一款智能交易系统，基于两个指标: iCCI (商品通道指数，CCI) 和 iAO (动量振荡器，AO)

Exp_GStop_Tm Exp_GStop_Tm

一款负责平仓的智能交易系统，在这些情况下运行: 所有持仓的总盈利超过输入中指定的止盈级别，所有持仓的总亏损超过输入中指定的止损级别，或者所有持仓超出设置中指定的时间间隔而需要平仓

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同时利用分形和随机振荡器两个指标，或者只使用其中一个指标。

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在一款 EA 中使用 BykovTrend_V2 和 ColorX2MA 指标的两套独立交易系统，有一个选项可依据之前的交易结果改变未来交易的规模。