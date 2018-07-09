Автор идеи: Vladimir Khlystov.

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Виртуальный трейлинг может выставлять стоп-лосс, тейк-профит и тралить позицию таким образом, чтобы стопы не были видны брокеру, т.е. они выставляются не в самом дилинговом центре, а на вашем компьютере, и никто, кроме вашего компьютера и вас, не имеет возможности видеть ваши планы.

Помимо невидимости, есть еще очень полезная вещь: у многих брокеров очень большие спреды и уровни установки стопов, так вот теперь эти уровни никак не могут вам навредить, советник просто их игнорирует.

По стоп-лоссу и тейк-профиту, как я понимаю, все и так понятно. Опишу лишь трал.

Трал управляется тремя переменными:

длина трала; минимальная прибыль для старта; шаг трала.

Виртуальный стоп-лосс тянется за ценой на расстоянии длины трала. Минимальная прибыль — это то, когда начинаем выставлять виртуальный стоп-лосс. Шаг трала — это через сколько мы будем перемещать виртуальный стоп-лосс.

Допустим, у нас стоят значения 5, 2 и 3 соответственно.

Когда прибыль позиции достигнет 7 пунктов, виртуальный стоп-лосс переместится на цену открытия позиции плюс 2 пункта минимальной прибыли. Далее, если цена пройдет 3 пункта в сторону прибыли, стоп-лосс будет перемещен на 5 пунктов прибыли и так далее за ценой на расстоянии 5 пунктов. При откате цены до уровня стопа позиция будет закрыат.

Стопы трала обозначаются пунктирными линиями.

Для более простого и быстрого понимания советника можно установить его в тестер и там в режиме визуализации посмотреть его работу: