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Virtual Trailing Stop - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Vladimir Khlystov.
Автор MQL5-кода: barabashkakvn.
Виртуальный трейлинг может выставлять стоп-лосс, тейк-профит и тралить позицию таким образом, чтобы стопы не были видны брокеру, т.е. они выставляются не в самом дилинговом центре, а на вашем компьютере, и никто, кроме вашего компьютера и вас, не имеет возможности видеть ваши планы.
Помимо невидимости, есть еще очень полезная вещь: у многих брокеров очень большие спреды и уровни установки стопов, так вот теперь эти уровни никак не могут вам навредить, советник просто их игнорирует.
По стоп-лоссу и тейк-профиту, как я понимаю, все и так понятно. Опишу лишь трал.
Трал управляется тремя переменными:
- длина трала;
- минимальная прибыль для старта;
- шаг трала.
Виртуальный стоп-лосс тянется за ценой на расстоянии длины трала. Минимальная прибыль — это то, когда начинаем выставлять виртуальный стоп-лосс. Шаг трала — это через сколько мы будем перемещать виртуальный стоп-лосс.
Допустим, у нас стоят значения 5, 2 и 3 соответственно.
Когда прибыль позиции достигнет 7 пунктов, виртуальный стоп-лосс переместится на цену открытия позиции плюс 2 пункта минимальной прибыли. Далее, если цена пройдет 3 пункта в сторону прибыли, стоп-лосс будет перемещен на 5 пунктов прибыли и так далее за ценой на расстоянии 5 пунктов. При откате цены до уровня стопа позиция будет закрыат.
Стопы трала обозначаются пунктирными линиями.
Для более простого и быстрого понимания советника можно установить его в тестер и там в режиме визуализации посмотреть его работу:
Две независимых торговых системы с использованием индикаторов BykovTrend_V2 и ColorX2MA в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделокcloud's trade 2
Совместная работа с индикаторами Fractals и Stochastic или только с одним из индикаторов.
Две независимых торговых системы с использованием индикаторов SilverTrend_V2 и ColorJFatl_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системыOzymandias_System
Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала Ozymandias