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WRSI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Wilder's RSI - это обычный RSI, сглаженный скользящей средней Уэллса Уайлдера.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Applied price - цена расчёта
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
Скользящая средняя Уайлдера по расчёту похожа на обычную EMA:
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VLM
Индикатор внутридневных относительных объёмов Voltest (VLM)Swing_Shift
Индикатор Swing Shift