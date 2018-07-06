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Индикаторы

WRSI - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1533
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(7)
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Индикатор-осциллятор Wilder's RSI - это обычный RSI, сглаженный скользящей средней Уэллса Уайлдера.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Applied price - цена расчёта
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности

Скользящая средняя Уайлдера по расчёту похожа на обычную EMA:

<span id="MathJax-Element-126-Frame" class="MathJax" tabindex="0" data-mathml="WWMA(n)=EMA(2n&#x2212;1)">WWMA(n) = EMA(2n−1)

VLM VLM

Индикатор внутридневных относительных объёмов Voltest (VLM)

Swing_Shift Swing_Shift

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ButtMA ButtMA

Индикатор Butterworth MA