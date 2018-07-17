Wilder RSI 振荡器是将 Welles Wilder 移动平均线经平滑后得到的正常 RSI。

它有四个可配置的参数:

Period - 计算周期

- 计算周期 Applied price - 计算价格类型

- 计算价格类型 Overbought - 超买等级

- 超买等级 Oversold - 超卖等级