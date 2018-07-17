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Wilder RSI 振荡器是将 Welles Wilder 移动平均线经平滑后得到的正常 RSI。
它有四个可配置的参数:
- Period - 计算周期
- Applied price - 计算价格类型
- Overbought - 超买等级
- Oversold - 超卖等级
在计算方面，Wilder 移动平均线与普通 EMA 相似:
<span id="MathJax-Element-126-Frame" class="MathJax" tabindex="0" data-mathml="WWMA(n)=EMA(2n−1)">WWMA(n) = EMA(2n−1)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21336
VLM
日内相对交易量 Voltest (VLM)指标MartingailExpert
运用马丁格尔的 EA。 初始入场依据 iStochastic (随机振荡器) 指标。