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WRSI - MetaTrader 5脚本

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Wilder RSI 振荡器是将 Welles Wilder 移动平均线经平滑后得到的正常 RSI。

它有四个可配置的参数:

  • Period - 计算周期
  • Applied price - 计算价格类型
  • Overbought - 超买等级
  • Oversold - 超卖等级

在计算方面，Wilder 移动平均线与普通 EMA 相似:

<span id="MathJax-Element-126-Frame" class="MathJax" tabindex="0" data-mathml="WWMA(n)=EMA(2n&#x2212;1)">WWMA(n) = EMA(2n−1)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21336

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