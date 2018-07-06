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ButtMA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Butterworth Moving Average - скользящее среднее со сглаживанием при помощи фильтра Баттерворта (Butterworth filter)
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
ButtMA = p1 * Price + p2 * PrevButtMA - p3 * PrePrevButtMA
где:
Price = SMA(Applied price, 1)
p1 = 2 / (1+Period)
p2 = 2 * (1-Kf)
p3 = (1-Kf) * (1-Kf)
Kf = Sqrt(p1)
Choppiness_Index
Индикатор Choppiness IndexChoppiness_IndexH
Индикатор Choppiness Index Histogram