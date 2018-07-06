Расчёт:

ButtMA = p1 * Price + p2 * PrevButtMA - p3 * PrePrevButtMA

где:

p1 = 2 / (1+Period)

p2 = 2 * (1-Kf)

p3 = (1-Kf) * (1-Kf)

Kf = Sqrt(p1)