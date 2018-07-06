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Индикаторы

ButtMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1600
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор Butterworth Moving Average - скользящее среднее со сглаживанием при помощи фильтра Баттерворта (Butterworth filter)

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

ButtMA = p1 * Price + p2 * PrevButtMA - p3 * PrePrevButtMA

где:

Price = SMA(Applied price, 1)

p1 = 2 / (1+Period)
p2 = 2 * (1-Kf)
p3 = (1-Kf) * (1-Kf)
Kf = Sqrt(p1)

AB AB

Индикатор Acceleration Bands

WRSI WRSI

RSI, сглаженный скользящей средней Уайлдера

Choppiness_Index Choppiness_Index

Индикатор Choppiness Index

Choppiness_IndexH Choppiness_IndexH

Индикатор Choppiness Index Histogram