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VLM - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор объёмов. Отображает цветную гистограмму относительных объемов по часам дня:
- Час от 08 до 13 - цвет красный
- Час от 14 до 17 - цвет ярко-зелёный
- Час от 18 до 21- цвет красный
- Час от 22 до 23 - цвет зелёный
- Час от 00 до 07 - цвет синий
Объём каждого часа считается как отношение текущего объёма к среднему значению объёма в заданном диапазоне.
Индикатор имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта
Расчёт:
VLM = Volume/VolAvg
где:
VolAvg = SMA(Volume, Period)
Swing_Shift
Индикатор Swing ShiftMartingailExpert
Советник использует мартингейл. Первоначальный вход по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator).