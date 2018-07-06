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Индикаторы

VLM - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1796
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор объёмов. Отображает цветную гистограмму относительных объемов по часам дня:

  • Час от 08 до 13 - цвет красный
  • Час от 14 до 17 - цвет ярко-зелёный
  • Час от 18 до 21- цвет красный
  • Час от 22 до 23 - цвет зелёный
  • Час от 00 до 07 - цвет синий

Объём каждого часа считается как отношение текущего объёма к среднему значению объёма в заданном диапазоне.

Индикатор имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта

Расчёт:

VLM = Volume/VolAvg

где:

VolAvg = SMA(Volume, Period)

Swing_Shift Swing_Shift

Индикатор Swing Shift

MartingailExpert MartingailExpert

Советник использует мартингейл. Первоначальный вход по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator).

WRSI WRSI

RSI, сглаженный скользящей средней Уайлдера

AB AB

Индикатор Acceleration Bands