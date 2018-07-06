Индикатор объёмов. Отображает цветную гистограмму относительных объемов по часам дня:

Час от 08 до 13 - цвет красный

Час от 14 до 17 - цвет ярко-зелёный

Час от 18 до 21- цвет красный

Час от 22 до 23 - цвет зелёный

Час от 00 до 07 - цвет синий

Объём каждого часа считается как отношение текущего объёма к среднему значению объёма в заданном диапазоне.

Индикатор имеет один настраиваемый параметр:

Period - период расчёта