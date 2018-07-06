Индикатор-осциллятор Swing Shift отображает величину наклона МА, превышающую заданный порог и смену направления движения скользящей средней в виде импульсной смены направления графика гистограммы индикатора.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

Period - период расчёта

- период расчёта Method - метод расчёта

- метод расчёта Applied price - цена расчёта

- цена расчёта Threshold - порог величины наклона MA

Расчёт: SS = 100.0 * (MA - Anchor) / Anchor где: Если Slope > Threshold и PrevTrend < 1

Anchor = MA

Trend = 1 Иначе если Slope < - Threshold и PrevTrend > 0

Anchor = MA

Trend = 0 Иначе

Anchor = PrevAnchor

Trend = PrevTrend Slope = (MA - PrevMA)*Point MA = MA(Applied price, Period, Method)





Рис.1. Индикатор Swing Shift с настройками по умолчанию





Рис.2. Swing Shift и сравнительная МА с такими же настройками