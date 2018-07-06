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Swing_Shift - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Swing Shift отображает величину наклона МА, превышающую заданный порог и смену направления движения скользящей средней в виде импульсной смены направления графика гистограммы индикатора.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Method - метод расчёта
- Applied price - цена расчёта
- Threshold - порог величины наклона MA
Расчёт:
SS = 100.0 * (MA - Anchor) / Anchor
где:
- Если Slope > Threshold и PrevTrend < 1
Anchor = MA
Trend = 1
- Иначе если Slope < - Threshold и PrevTrend > 0
Anchor = MA
Trend = 0
- Иначе
Anchor = PrevAnchor
Trend = PrevTrend
Slope = (MA - PrevMA)*Point
MA = MA(Applied price, Period, Method)
Рис.1. Индикатор Swing Shift с настройками по умолчанию
Рис.2. Swing Shift и сравнительная МА с такими же настройками
MartingailExpert
Советник использует мартингейл. Первоначальный вход по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator).SAR_Oscillator
Parabolic Stop And Reverse в виде осциллятора