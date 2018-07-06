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Индикаторы

Swing_Shift - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1701
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Индикатор-осциллятор Swing Shift отображает величину наклона МА, превышающую заданный порог и смену направления движения скользящей средней в виде импульсной смены направления графика гистограммы индикатора.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Method - метод расчёта
  • Applied price - цена расчёта
  • Threshold - порог величины наклона MA

Расчёт:

SS = 100.0 * (MA - Anchor) / Anchor

где:

  • Если Slope > Threshold и PrevTrend < 1
    Anchor = MA
    Trend = 1
  • Иначе если Slope < - Threshold и PrevTrend > 0
    Anchor = MA
    Trend = 0
  • Иначе
    Anchor = PrevAnchor
    Trend = PrevTrend

Slope = (MA - PrevMA)*Point

MA = MA(Applied price, Period, Method)


Рис.1. Индикатор Swing Shift с настройками по умолчанию


Рис.2. Swing Shift и сравнительная МА с такими же настройками

MartingailExpert MartingailExpert

Советник использует мартингейл. Первоначальный вход по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator).

SAR_Oscillator SAR_Oscillator

Parabolic Stop And Reverse в виде осциллятора

VLM VLM

Индикатор внутридневных относительных объёмов Voltest (VLM)

WRSI WRSI

RSI, сглаженный скользящей средней Уайлдера