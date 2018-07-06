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Индикаторы

AB - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1585
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор Acceleration Bands - полосы ускорения Прайса Хедли (Price Headley). Основаны на среднем дневном диапазоне.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Factor - коэффициент расширения полос

Расчёт:

Top = SMA(Up, Period)
Bottom = SMA(Dn, Period)

где:

Up = High * (1+2*(2000 * Factor *(High-Low) / (High+Low)))
Dn = High * (1-2*(2000 * Factor *(High-Low) / (High+Low)))

WRSI WRSI

RSI, сглаженный скользящей средней Уайлдера

VLM VLM

Индикатор внутридневных относительных объёмов Voltest (VLM)

ButtMA ButtMA

Индикатор Butterworth MA

Choppiness_Index Choppiness_Index

Индикатор Choppiness Index