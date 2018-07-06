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AB - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Acceleration Bands - полосы ускорения Прайса Хедли (Price Headley). Основаны на среднем дневном диапазоне.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Factor - коэффициент расширения полос
Расчёт:
Top = SMA(Up, Period)
Bottom = SMA(Dn, Period)
где:
Up = High * (1+2*(2000 * Factor *(High-Low) / (High+Low)))
Dn = High * (1-2*(2000 * Factor *(High-Low) / (High+Low)))
WRSI
RSI, сглаженный скользящей средней УайлдераVLM
Индикатор внутридневных относительных объёмов Voltest (VLM)
ButtMA
Индикатор Butterworth MAChoppiness_Index
Индикатор Choppiness Index