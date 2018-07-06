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MartingailExpert - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2027
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
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Автор идеи — Михаил
автор кода mq5 — barabashkakvn.
Простой мартингейл. Когда нет ни одной позиции, вход осуществляется по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator).
Входные параметры
- Lots - первоначальный объём для открытия позиции
- Multiplicator - коэффициент увеличения лотности
- Step (in pips) - шаг
- Profit factor (in pips) - уровень прибыльности
- Stochastic: K-period (number of bars for calculations)
- Stochastic: D-period (period of first smoothing)
- Stochastic: final smoothing
- Stochastic: type of smoothing
- Stochastic: calculation method
- Stochastic: BUY level - уровень индикатора, для открытия BUY позиции
- Stochastic: SELL level - уровень индикатора, для открытия SELL позиции
- magic number - уникальный идентификатор позиций
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Parabolic Stop And Reverse в виде осциллятораPower
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