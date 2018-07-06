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MartingailExpert - эксперт для MetaTrader 5

michei | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2027
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Автор идеиМихаил

автор кода mq5barabashkakvn.

Простой мартингейл. Когда нет ни одной позиции, вход осуществляется по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator).

Входные параметры

  • Lots - первоначальный объём для открытия позиции
  • Multiplicator - коэффициент увеличения лотности
  • Step (in pips) - шаг
  • Profit factor (in pips) - уровень прибыльности
  • Stochastic: K-period (number of bars for calculations)
  • Stochastic: D-period (period of first smoothing)
  • Stochastic: final smoothing
  • Stochastic: type of smoothing
  • Stochastic: calculation method
  • Stochastic: BUY level - уровень индикатора, для открытия BUY позиции
  • Stochastic: SELL level - уровень индикатора, для открытия SELL позиции
  • magic number - уникальный идентификатор позиций

EURUSD,M30

MartingailExpert

SAR_Oscillator SAR_Oscillator

Parabolic Stop And Reverse в виде осциллятора

Power Power

Индикатор силы быков и медведей

Swing_Shift Swing_Shift

Индикатор Swing Shift

VLM VLM

Индикатор внутридневных относительных объёмов Voltest (VLM)