MartingailExpert

Автор идеи — Михаил

автор кода mq5 — barabashkakvn.

Простой мартингейл. Когда нет ни одной позиции, вход осуществляется по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator).

Входные параметры

Lots - первоначальный объём для открытия позиции

- первоначальный объём для открытия позиции Multiplicator - коэффициент увеличения лотности

- коэффициент увеличения лотности Step (in pips) - шаг

(in pips) - шаг Profit factor (in pips) - уровень прибыльности

(in pips) - уровень прибыльности Stochastic: K-period (number of bars for calculations)

Stochastic: D-period (period of first smoothing)

Stochastic: final smoothing

Stochastic: type of smoothing

Stochastic: calculation method

Stochastic: BUY level - уровень индикатора, для открытия BUY позиции

- уровень индикатора, для открытия BUY позиции Stochastic: SELL level - уровень индикатора, для открытия SELL позиции

- уровень индикатора, для открытия SELL позиции magic number - уникальный идентификатор позиций

EURUSD,M30



