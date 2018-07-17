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交易量指标。 它按日内时段计算相对交易量并显示为彩色直方图:
- 时段从 08 至 13 - 颜色 红
- 时段从 14 至 17 - 颜色 亮绿
- 时段从 18 至 21 - 颜色 红
- 时段从 22 至 23 - 颜色 绿
- 时段从 00 至 07 - 颜色 蓝
每小时的交易量按照当前交易量与预定范围内的平均交易量之间的比率来计算。
指标有一个输入参数:
- Period - 计算周期
计算:
VLM = Volume/VolAvg
其中:
VolAvg = SMA(Volume, Period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21335
MartingailExpert
运用马丁格尔的 EA。 初始入场依据 iStochastic (随机振荡器) 指标。Swing_Shift
波段位移指标