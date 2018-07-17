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MartingailExpert - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2626
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Mikhail
MQL5 代码开发者: barabashkakvn。
一款简单的马丁格尔。 如果尚无持仓，则依据 iStochastic (随机振荡器) 指标入场。
输入
- Lots - 初始开仓手数
- Multiplicator - 手数增长因子
- Step (in pips) - 步幅 (点数为单位)
- Profit factor (in pips) - 盈利等级 (点数为单位)
- Stochastic: K-周期 (计算所用的柱线数量)
- Stochastic: D-周期 (首次平滑周期)
- Stochastic: 最终平滑
- Stochastic: 平滑类型
- Stochastic: 计算方法
- Stochastic: BUY level - 开多头仓位的指标级别
- Stochastic: SELL level - 开空头仓位的指标级别
- magic number - 您的仓位独有标识符
EURUSD,M30
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21331
Swing_Shift
波段位移指标SAR_Oscillator
抛物线停止和反转振荡器