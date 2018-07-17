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MartingailExpert - MetaTrader 5EA

michei | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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思路提供者: Mikhail

MQL5 代码开发者: barabashkakvn

一款简单的马丁格尔。 如果尚无持仓，则依据 iStochastic (随机振荡器) 指标入场。

输入

  • Lots - 初始开仓手数
  • Multiplicator - 手数增长因子
  • Step (in pips) - 步幅 (点数为单位)
  • Profit factor (in pips) - 盈利等级 (点数为单位)
  • Stochastic: K-周期 (计算所用的柱线数量)
  • Stochastic: D-周期 (首次平滑周期)
  • Stochastic: 最终平滑
  • Stochastic: 平滑类型
  • Stochastic: 计算方法
  • Stochastic: BUY level - 开多头仓位的指标级别
  • Stochastic: SELL level - 开空头仓位的指标级别
  • magic number - 您的仓位独有标识符

EURUSD,M30

MartingailExpert

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21331

Swing_Shift Swing_Shift

波段位移指标

SAR_Oscillator SAR_Oscillator

抛物线停止和反转振荡器

VLM VLM

日内相对交易量 Voltest (VLM)指标

WRSI WRSI

一款将 Wilder 移动平均线平滑后的 RSI