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波段位移振荡器在均线斜率超过预定阈值，且均线移动方向变化时，以直方图形式显示脉冲变化方向。
它有四个可配置的参数:
- Period - 计算周期
- Method - 计算方法
- Applied price - 计算价格类型
- Threshold - 均线斜率阈值
计算:
SS = 100.0 * (MA - Anchor) / Anchor
其中:
- 如果 Slope > Threshold и PrevTrend < 1
Anchor = MA Trend = 1
- 否则, 如果 Slope < - Threshold и PrevTrend > 0
Anchor = MA Trend = 0
- 否则
Anchor = PrevAnchor Trend = PrevTrend
Slope = (MA - PrevMA)*Point
MA = MA(Applied price, Period, Method)
图例 1. 指标 Swing Shift with default settings
图例 2. 波段位移与相同设置均线的比较
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21330
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