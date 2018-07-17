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Swing_Shift - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
1662
等级:
(9)
已发布:
Swing_Shift.mq5 (10.44 KB) 预览
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波段位移振荡器在均线斜率超过预定阈值，且均线移动方向变化时，以直方图形式显示脉冲变化方向。

它有四个可配置的参数:

  • Period - 计算周期
  • Method - 计算方法
  • Applied price - 计算价格类型
  • Threshold - 均线斜率阈值

计算:

SS = 100.0 * (MA - Anchor) / Anchor

其中:

  • 如果 Slope > Threshold и PrevTrend < 1
    Anchor = MA
Trend = 1
  • 否则, 如果 Slope < - Threshold и PrevTrend > 0
    Anchor = MA
Trend = 0
  • 否则
    Anchor = PrevAnchor
Trend = PrevTrend

Slope = (MA - PrevMA)*Point


MA = MA(Applied price, Period, Method)


图例 1. 指标 Swing Shift with default settings


图例 2. 波段位移与相同设置均线的比较

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21330

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