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推动力振荡器显示多空推动力，以及它们的比率。
它有两个可配置的参数:
- Period - 计算周期
- Range - 计算范围
计算:
Power = 100 * (BullPower - BearPower)
其中:
BullPower = SMA(Bulls, Range) BearPower = SMA(Bears, Range)
- 如果 High > EMA
Bulls = 1
- 否则
Bulls = 0
- 如果 Low < EMA
Bears = 1
- 否则
Bears = 0
EMA = EMA(Close, Period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21324
III2
日内强度指数 2 指标AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_HTF
AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel 指标，输入参数中有时间帧选项
SAR_Oscillator
抛物线停止和反转振荡器Swing_Shift
波段位移指标