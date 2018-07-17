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Power - MetaTrader 5脚本

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Power.mq5 (11.78 KB) 预览
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推动力振荡器显示多空推动力，以及它们的比率。

它有两个可配置的参数:

  • Period - 计算周期
  • Range - 计算范围

计算:

Power = 100 * (BullPower - BearPower)

其中:

BullPower = SMA(Bulls, Range)
BearPower = SMA(Bears, Range)
  • 如果 High > EMA
    Bulls = 1
  • 否则
    Bulls = 0
  • 如果 Low < EMA
    Bears = 1
  • 否则
    Bears = 0
EMA = EMA(Close, Period)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21324

III2 III2

日内强度指数 2 指标

AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_HTF AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_HTF

AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel 指标，输入参数中有时间帧选项

SAR_Oscillator SAR_Oscillator

抛物线停止和反转振荡器

Swing_Shift Swing_Shift

波段位移指标