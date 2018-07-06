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Индикаторы

AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1399
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Канал, образованный двумя мувингами AbsolutelyNoLagLwma, построенными на усреднениях High и Low таймсерий. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом. Свечи по тренду имеют яркую раскраску, а против тренда — темную.


Рис.1. Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel

Рис.1. Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel

Bollinger Band Two MA and ZigZag Bollinger Band Two MA and ZigZag

Советник использует индикатор iBands (Bollinger Bands, BB), два iMA (Moving Average, MA) с разных таймфреймов и пользовательский индикатор "ZigZag".

Rj_SlidingRangeRj_Digit_HTF Rj_SlidingRangeRj_Digit_HTF

Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Adaptable_RSI Adaptable_RSI

Настраиваемый RSI

AATR AATR

Индикатор Average Average True Range