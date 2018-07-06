Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1399
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Канал, образованный двумя мувингами AbsolutelyNoLagLwma, построенными на усреднениях High и Low таймсерий. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом. Свечи по тренду имеют яркую раскраску, а против тренда — темную.
Рис.1. Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel
Bollinger Band Two MA and ZigZag
Советник использует индикатор iBands (Bollinger Bands, BB), два iMA (Moving Average, MA) с разных таймфреймов и пользовательский индикатор "ZigZag".Rj_SlidingRangeRj_Digit_HTF
Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Adaptable_RSI
Настраиваемый RSIAATR
Индикатор Average Average True Range