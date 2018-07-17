代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1051
等级:
(8)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel 指标，输入参数中有时间帧选项

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

若要指标运行，指标 AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. 指标 AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_HTF

图例 1. 指标 AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21319

Flat_Trend Flat_Trend

行情状态指标

DiffMA_Histogram DiffMA_Histogram

单一方向烛条范围内两条移动平均线的差值

III2 III2

日内强度指数 2 指标

Power Power

多空力量指标