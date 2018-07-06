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Индикаторы

DiffMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1241
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор представляет собой две скользящие средние, рассчитываемые по диапазону однонаправленных свечей.
Одна - по диапазону бычьих, другая - по диапазону медвежьих свечей.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта (диапазон свечей)
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

UP = SumUp / CountUp

DN = SumDn / CountDn

где:

SumUp = Сумма SMA(Applied price, 1) всех бычьих свечей в диапазоне Period

SumDn = Сумма SMA(Applied price, 1) всех медвежьих свечей в диапазоне Period

CountUp - количество бычьих свечей в диапазоне Period

CountDn - количество медвежьих свечей в диапазоне Period


Bears_Bulls_Impuls Bears_Bulls_Impuls

Индикатор силы быков и медведей

AATR AATR

Индикатор Average Average True Range

DiffMA_Histogram DiffMA_Histogram

Разница двух скользящих средних по диапазону однонаправленных свечей

Flat_Trend Flat_Trend

Индикатор состояния рынка