Индикатор представляет собой две скользящие средние, рассчитываемые по диапазону однонаправленных свечей.

Одна - по диапазону бычьих, другая - по диапазону медвежьих свечей.

Имеет два настраиваемых параметра:

Period - период расчёта (диапазон свечей)

- период расчёта (диапазон свечей) Applied price - цена расчёта

Расчёт: UP = SumUp / CountUp DN = SumDn / CountDn где: SumUp = Сумма SMA(Applied price, 1) всех бычьих свечей в диапазоне Period SumDn = Сумма SMA(Applied price, 1) всех медвежьих свечей в диапазоне Period CountUp - количество бычьих свечей в диапазоне Period CountDn - количество медвежьих свечей в диапазоне Period



