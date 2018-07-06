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DiffMA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор представляет собой две скользящие средние, рассчитываемые по диапазону однонаправленных свечей.
Одна - по диапазону бычьих, другая - по диапазону медвежьих свечей.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта (диапазон свечей)
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
UP = SumUp / CountUp
DN = SumDn / CountDn
где:
SumUp = Сумма SMA(Applied price, 1) всех бычьих свечей в диапазоне Period
SumDn = Сумма SMA(Applied price, 1) всех медвежьих свечей в диапазоне Period
CountUp - количество бычьих свечей в диапазоне Period
CountDn - количество медвежьих свечей в диапазоне Period
Bears_Bulls_Impuls
Индикатор силы быков и медведейAATR
Индикатор Average Average True Range
DiffMA_Histogram
Разница двух скользящих средних по диапазону однонаправленных свечейFlat_Trend
Индикатор состояния рынка