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Flat Trend 信息指标基于两个标准指标: ADX 和抛物线 SAR，并基于两个指标提供的全部数据以彩色标记示意行情状态:
- DMI 向上, SAR 向上 - 绿色 标记
- DMI 向上, SAR 向下 - 浅绿色 标记
- DMI 向下, SAR 向上 - 橙色 标记
- DMI 向下, SAR 向下 - 红色 标记
它有四个可配置的参数:
- SAR step - 抛物线 SAR 步幅
- SAR max - 最大抛物线 SAR
- ADX period - ADX 计算周期
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21318
DiffMA_Histogram
单一方向烛条范围内两条移动平均线的差值DiffMA
单一方向烛条范围内的两条移动平均线
AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_HTF
AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel 指标，输入参数中有时间帧选项III2
日内强度指数 2 指标