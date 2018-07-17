Flat Trend 信息指标基于两个标准指标: ADX 和抛物线 SAR，并基于两个指标提供的全部数据以彩色标记示意行情状态:

DMI 向上, SAR 向上 - 绿色 标记

DMI 向上, SAR 向下 - 浅绿色 标记

DMI 向下, SAR 向上 - 橙色 标记

DMI 向下, SAR 向下 - 红色 标记

它有四个可配置的参数: