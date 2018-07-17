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Flat_Trend - MetaTrader 5脚本

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Flat_Trend.mq5 (19.05 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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Flat Trend 信息指标基于两个标准指标: ADX 和抛物线 SAR，并基于两个指标提供的全部数据以彩色标记示意行情状态:

  • DMI 向上, SAR 向上 - 绿色 标记
  • DMI 向上, SAR 向下 - 浅绿色 标记
  • DMI 向下, SAR 向上 - 橙色 标记
  • DMI 向下, SAR 向下 - 红色 标记

它有四个可配置的参数:

  • SAR step - 抛物线 SAR 步幅
  • SAR max - 最大抛物线 SAR
  • ADX period - ADX 计算周期

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21318

DiffMA_Histogram DiffMA_Histogram

单一方向烛条范围内两条移动平均线的差值

DiffMA DiffMA

单一方向烛条范围内的两条移动平均线

AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_HTF AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_HTF

AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel 指标，输入参数中有时间帧选项

III2 III2

日内强度指数 2 指标