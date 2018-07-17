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指标显示 DiffMA 线之间的差值，即在单一方向烛条范围内计算的两条移动平均线。
计算无需提供 DiffMA - 指标可自行计算。
它有两个可配置的参数:
- Period - DiffMA 计算周期
- Applied price - DiffMA 计算的价格类型
计算:
DMA = (Up - Dn)
其中:
UP = SumUp / CountUp
DN = SumDn / CountDn
SumUp = Sum of SMA(Applied price, 1) 是 Period 内所有看涨烛条
SumDn = Sum of SMA(Applied price, 1) 是 Period 内所有看跌烛条
CountUp - Period 内的看涨烛条数量
CountDn - Period 内的看跌烛条数量
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21317
DiffMA
单一方向烛条范围内的两条移动平均线Bears_Bulls_Impuls
多空力量指标
Flat_Trend
行情状态指标AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_HTF
AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel 指标，输入参数中有时间帧选项