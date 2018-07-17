指标显示 DiffMA 线之间的差值，即在单一方向烛条范围内计算的两条移动平均线。

计算无需提供 DiffMA - 指标可自行计算。

它有两个可配置的参数:

Period - DiffMA 计算周期

- DiffMA 计算周期 Applied price - DiffMA 计算的价格类型

计算: