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指标

DiffMA_Histogram - MetaTrader 5脚本

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指标显示 DiffMA 线之间的差值，即在单一方向烛条范围内计算的两条移动平均线。

计算无需提供 DiffMA - 指标可自行计算。

它有两个可配置的参数:

  • Period - DiffMA 计算周期
  • Applied price - DiffMA 计算的价格类型

计算:

DMA = (Up - Dn)

其中:

UP = SumUp / CountUp


DN = SumDn / CountDn




SumUp = Sum of SMA(Applied price, 1) 是 Period 内所有看涨烛条


SumDn = Sum of SMA(Applied price, 1) 是 Period 内所有看跌烛条


CountUp - Period 内的看涨烛条数量


CountDn - Period 内的看跌烛条数量

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21317

DiffMA DiffMA

单一方向烛条范围内的两条移动平均线

Bears_Bulls_Impuls Bears_Bulls_Impuls

多空力量指标

Flat_Trend Flat_Trend

行情状态指标

AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_HTF AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_HTF

AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel 指标，输入参数中有时间帧选项