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Индикаторы

Bears_Bulls_Impuls - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1973
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Импульсный индикатор Bears Bulls Impuls отображает в отдельном окне импульсный график переключений состояния рынка от бычьего к медвежьему, и наоборот.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

  • Если (BullIndex + BearIndex) > 0
    Bulls = 1
    Bears = -1
  • Если (BullIndex + BearIndex) < 0
    Bulls = -1
    Bears = 1
где

BullIndex = High - EMA(Applied price, Period)
BearIndex = Low - EMA(Applied price, Period)

AATR AATR

Индикатор Average Average True Range

Adaptable_RSI Adaptable_RSI

Настраиваемый RSI

DiffMA DiffMA

Две скользящие средние по диапазону однонаправленных свечей

DiffMA_Histogram DiffMA_Histogram

Разница двух скользящих средних по диапазону однонаправленных свечей