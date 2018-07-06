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Bears_Bulls_Impuls - индикатор для MetaTrader 5
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Импульсный индикатор Bears Bulls Impuls отображает в отдельном окне импульсный график переключений состояния рынка от бычьего к медвежьему, и наоборот.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
- Если (BullIndex + BearIndex) > 0Bulls = 1
Bears = -1
- Если (BullIndex + BearIndex) < 0Bulls = -1
Bears = 1
BullIndex = High - EMA(Applied price, Period)
BearIndex = Low - EMA(Applied price, Period)
AATR
Индикатор Average Average True RangeAdaptable_RSI
Настраиваемый RSI
DiffMA
Две скользящие средние по диапазону однонаправленных свечейDiffMA_Histogram
Разница двух скользящих средних по диапазону однонаправленных свечей