Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AATR - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1783
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор-осциллятор Average Average True Range - стандартный сглаженный ATR, представленный в виде цветной гистограммы.
Растущие значения рисуются зелёным цветом, падающие - красным.
Имеет два настраиваемых параметра:
- ATR period - период расчёта ATR
- Smoothing period - период сглаживания
Расчёт:
AATR = SMA(ATR, Smoothing period)
где:
ATR - стандартный ATR с периодом расчёта ATR period
Adaptable_RSI
Настраиваемый RSIAbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel
Канал, образованный двумя мувингами AbsolutelyNoLagLwma, построенными на усреднениях High и Low таймсерий
Bears_Bulls_Impuls
Индикатор силы быков и медведейDiffMA
Две скользящие средние по диапазону однонаправленных свечей