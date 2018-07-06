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Индикаторы

AATR - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1783
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Average Average True Range - стандартный сглаженный ATR, представленный в виде цветной гистограммы.

Растущие значения рисуются зелёным цветом, падающие - красным.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • ATR period - период расчёта ATR
  • Smoothing period - период сглаживания

Расчёт:

AATR = SMA(ATR, Smoothing period)

где:

ATR - стандартный ATR с периодом расчёта ATR period


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