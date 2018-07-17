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该指标表现为基于单一方向烛条范围计算的两条移动平均线。
一条均线是看涨范围，另一个则是看跌。
它有两个可配置的参数:
- Period - 计算周期 (烛条范围)
- Applied price - 计算价格类型
计算:
UP = SumUp / CountUp
DN = SumDn / CountDn
其中:
SumUp = Sum of SMA(Applied price, 1) 是 Period 内所有看涨烛条
SumDn = Sum of SMA(Applied price, 1) 是 Period 内所有看跌烛条
CountUp - Period 内的看涨烛条数量
CountDn - Period 内的看跌烛条数量
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21316
Bears_Bulls_Impuls
多空力量指标Adaptable_RSI
一款可配置的 RSI
DiffMA_Histogram
单一方向烛条范围内两条移动平均线的差值Flat_Trend
行情状态指标