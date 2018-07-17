该指标表现为基于单一方向烛条范围计算的两条移动平均线。

一条均线是看涨范围，另一个则是看跌。

它有两个可配置的参数:

Period - 计算周期 (烛条范围)

- 计算周期 (烛条范围) Applied price - 计算价格类型

计算: UP = SumUp / CountUp DN = SumDn / CountDn 其中: SumUp = Sum of SMA(Applied price, 1) 是 Period 内所有看涨烛条 SumDn = Sum of SMA(Applied price, 1) 是 Period 内所有看跌烛条 CountUp - Period 内的看涨烛条数量 CountDn - Period 内的看跌烛条数量



