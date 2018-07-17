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DiffMA - MetaTrader 5脚本

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DiffMA.mq5 (9.15 KB) 预览
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该指标表现为基于单一方向烛条范围计算的两条移动平均线。
一条均线是看涨范围，另一个则是看跌。

它有两个可配置的参数:

  • Period - 计算周期 (烛条范围)
  • Applied price - 计算价格类型

计算:

UP = SumUp / CountUp


DN = SumDn / CountDn

其中:

SumUp = Sum of SMA(Applied price, 1) 是 Period 内所有看涨烛条


SumDn = Sum of SMA(Applied price, 1) 是 Period 内所有看跌烛条


CountUp - Period 内的看涨烛条数量


CountDn - Period 内的看跌烛条数量


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21316

Bears_Bulls_Impuls Bears_Bulls_Impuls

多空力量指标

Adaptable_RSI Adaptable_RSI

一款可配置的 RSI

DiffMA_Histogram DiffMA_Histogram

单一方向烛条范围内两条移动平均线的差值

Flat_Trend Flat_Trend

行情状态指标