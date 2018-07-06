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Индикаторы

Adaptable_RSI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор-осциллятор Adaptable RSI, в отличии от стандартного RSI, позволяет выбрать метод расчёта промежуточных данных, которые в стандартном RSI рассчитываются лишь методом SMMA.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Period - период расчёта
  • Method - метод расчёта промежуточных данных
  • Applied price - цена расчёта
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности

Расчёт:

ARSI = 100.0-100.0/(1.0 + MA_Gain/MA_Loss)

где:

MAGain = MA(Gain, Period, Method)
MALoss = MA(Loss, Period, Method)

  • Если diff > 0
    Gain = diff
  • Иначе
    Gain = 0
  • Если diff < 0
    Loss = -diff
  • Иначе
    Loss = 0
diff = Price - PrevPrice
Price = MA(Applied price, 1)

На рисунках ниже показан Adaptable RSI в сравнении со стандартным RSI:

Рис.1. Период 14, метод SMA


Рис.2. Период 14, метод EMA


Рис.3. Период 14, метод SMMA


Рис.4. Период 14, метод LWMA

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