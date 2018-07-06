Индикатор-осциллятор Adaptable RSI, в отличии от стандартного RSI, позволяет выбрать метод расчёта промежуточных данных, которые в стандартном RSI рассчитываются лишь методом SMMA.

Имеет пять настраиваемых параметров:

Period - период расчёта

- период расчёта Method - метод расчёта промежуточных данных

- метод расчёта промежуточных данных Applied price - цена расчёта

- цена расчёта Overbought - уровень перекупленности

- уровень перекупленности Oversold - уровень перепроданности

Расчёт: ARSI = 100.0-100.0/(1.0 + MA_Gain/MA_Loss) где: MAGain = MA(Gain, Period, Method)

MALoss = MA(Loss, Period, Method) Если diff > 0

Gain = diff

Иначе

Gain = 0 Если diff < 0

Loss = -diff

Иначе

Loss = 0 diff = Price - PrevPrice

Price = MA(Applied price, 1)

На рисунках ниже показан Adaptable RSI в сравнении со стандартным RSI:

Рис.1. Период 14, метод SMA





Рис.2. Период 14, метод EMA





Рис.3. Период 14, метод SMMA





Рис.4. Период 14, метод LWMA