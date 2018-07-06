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Adaptable_RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Adaptable RSI, в отличии от стандартного RSI, позволяет выбрать метод расчёта промежуточных данных, которые в стандартном RSI рассчитываются лишь методом SMMA.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта
- Method - метод расчёта промежуточных данных
- Applied price - цена расчёта
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
Расчёт:
ARSI = 100.0-100.0/(1.0 + MA_Gain/MA_Loss)
где:
MAGain = MA(Gain, Period, Method)
MALoss = MA(Loss, Period, Method)
- Если diff > 0Gain = diff
- ИначеGain = 0
- Если diff < 0Loss = -diff
- ИначеLoss = 0
Price = MA(Applied price, 1)
На рисунках ниже показан Adaptable RSI в сравнении со стандартным RSI:
Рис.1. Период 14, метод SMA
Рис.2. Период 14, метод EMA
Рис.3. Период 14, метод SMMA
Рис.4. Период 14, метод LWMA
Канал, образованный двумя мувингами AbsolutelyNoLagLwma, построенными на усреднениях High и Low таймсерийBollinger Band Two MA and ZigZag
Советник использует индикатор iBands (Bollinger Bands, BB), два iMA (Moving Average, MA) с разных таймфреймов и пользовательский индикатор "ZigZag".
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