请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
多空脉动指标在一个单独窗口中显示一个脉冲图，示意行情的多空切换。
它有两个可配置的参数:
- Period - 计算周期
- Applied price - 计算价格类型
计算:
- 如果 (BullIndex + BearIndex) > 0
Bulls = 1 Bears = -1
- 如果 (BullIndex + BearIndex) < 0
Bulls = -1 Bears = 1
BullIndex = High - EMA(Applied price, Period) BearIndex = Low - EMA(Applied price, Period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21315
Adaptable_RSI
一款可配置的 RSIAATR
双重平均真实范围指标
DiffMA
单一方向烛条范围内的两条移动平均线DiffMA_Histogram
单一方向烛条范围内两条移动平均线的差值