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Bears_Bulls_Impuls - MetaTrader 5脚本

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多空脉动指标在一个单独窗口中显示一个脉冲图，示意行情的多空切换。

它有两个可配置的参数:

  • Period - 计算周期
  • Applied price - 计算价格类型

计算:

  • 如果 (BullIndex + BearIndex) > 0
    Bulls = 1
Bears = -1
  • 如果 (BullIndex + BearIndex) < 0
    Bulls = -1
Bears = 1
其中 
BullIndex = High - EMA(Applied price, Period)
BearIndex = Low - EMA(Applied price, Period)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21315

Adaptable_RSI Adaptable_RSI

一款可配置的 RSI

AATR AATR

双重平均真实范围指标

DiffMA DiffMA

单一方向烛条范围内的两条移动平均线

DiffMA_Histogram DiffMA_Histogram

单一方向烛条范围内两条移动平均线的差值