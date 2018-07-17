请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
自适应 RSI 振荡器与标准 RSI 不同，它允许您选择一种方法来计算中间数据，而标准 RSI 仅能以 SMMA 方法计算。
它有五个配置参数:
- Period - 计算周期
- Method - 中间数据计算方法
- Applied price - 计算价格类型
- Overbought - 超买等级
- Oversold - 超卖等级
计算:
ARSI = 100.0-100.0/(1.0 + MA_Gain/MA_Loss)
其中:
MAGain = MA(Gain, Period, Method) MALoss = MA(Loss, Period, Method)
- 如果 diff > 0
Gain = diff
- 否则
Gain = 0
- 如果 diff < 0
Loss = -diff
- 否则
Loss = 0
diff = Price - PrevPrice Price = MA(Applied price, 1)
在下图中，展示了自适应 RSI 与标准 RSI 的对比:
图例 1. Period 14, method SMA
图例 2. Period 14, method EMA
图例 3. Period 14, method SSMA
图例 4. Period 14, method LWMA
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21314
AATR
双重平均真实范围指标AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel
由两条移动平均线 AbsolutelyNoLagLwma 构成的通道，基于时间序列的平均最高价和最低价
Bears_Bulls_Impuls
多空力量指标DiffMA
单一方向烛条范围内的两条移动平均线