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Adaptable_RSI - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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等级:
(11)
已发布:
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自适应 RSI 振荡器与标准 RSI 不同，它允许您选择一种方法来计算中间数据，而标准 RSI 仅能以 SMMA 方法计算。

它有五个配置参数:

  • Period - 计算周期
  • Method - 中间数据计算方法
  • Applied price - 计算价格类型
  • Overbought - 超买等级
  • Oversold - 超卖等级

计算:

ARSI = 100.0-100.0/(1.0 + MA_Gain/MA_Loss)

其中:

MAGain = MA(Gain, Period, Method)
MALoss = MA(Loss, Period, Method)
  • 如果 diff > 0
    Gain = diff
  • 否则
    Gain = 0
  • 如果 diff < 0
    Loss = -diff
  • 否则
    Loss = 0
diff = Price - PrevPrice
Price = MA(Applied price, 1)

在下图中，展示了自适应 RSI 与标准 RSI 的对比:

图例 1. Period 14, method SMA


图例 2. Period 14, method EMA


图例 3. Period 14, method SSMA


图例 4. Period 14, method LWMA

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21314

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