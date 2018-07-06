Автор идеи — seolink74.

автор кода mq5 — barabashkakvn.

Советник использует индикатор iBands (Bollinger Bands, BB), два iMA (Moving Average, MA) с разных таймфреймов и пользовательский индикатор "ZigZag".

Тест с 2016 года на EURUSD,H1: