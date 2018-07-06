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Bollinger Band Two MA and ZigZag - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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- Опубликован:
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Автор идеи — seolink74.
автор кода mq5 — barabashkakvn.
Советник использует индикатор iBands (Bollinger Bands, BB), два iMA (Moving Average, MA) с разных таймфреймов и пользовательский индикатор "ZigZag".
Тест с 2016 года на EURUSD,H1:
Rj_SlidingRangeRj_Digit_HTF
Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахBear_Bulls_Power_Period_Candle_HTF
Индикатор Ang_Zad_C_Hist_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel
Канал, образованный двумя мувингами AbsolutelyNoLagLwma, построенными на усреднениях High и Low таймсерийAdaptable_RSI
Настраиваемый RSI