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Советники

Bollinger Band Two MA and ZigZag - эксперт для MetaTrader 5

seolink74 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2082
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Автор идеиseolink74.

автор кода mq5barabashkakvn.

Советник использует индикатор iBands (Bollinger Bands, BB), два iMA (Moving Average, MA) с разных таймфреймов и пользовательский индикатор "ZigZag".

Тест с 2016 года на EURUSD,H1:

Bollinger Band Two MA and Zig-Zag

Rj_SlidingRangeRj_Digit_HTF Rj_SlidingRangeRj_Digit_HTF

Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Bear_Bulls_Power_Period_Candle_HTF Bear_Bulls_Power_Period_Candle_HTF

Индикатор Ang_Zad_C_Hist_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel

Канал, образованный двумя мувингами AbsolutelyNoLagLwma, построенными на усреднениях High и Low таймсерий

Adaptable_RSI Adaptable_RSI

Настраиваемый RSI